Las prohibiciones que Telefe le puso a Furia tras romper su contrato

“Yo voy a facturar más sin ustedes, que me usaron para ganar guita y encima me sacaron de la casa siendo que me habían prometido ganar el programa”, es lo que habría dicho la exparticipante a las autoridades cuando decidió no firmar su contrato, que además le hace una retención de porcentaje por los ingresos obtenidos.

Dicho esto último, Juliana pasó a obtenerlos a través de sus redes sociales y, como no estaba dentro del contrato que tenía vigente con el canal, causó mucha molestia en las personas que la tenían contratada por incumplimiento.

Luego de la recesión, Furia creyó que sería convocada por muchos programas y marcas debido a su amplia base de seguidores. Sin embargo, finalmente no pasó y sigue recurriendo a sus redes sociales para seguir recaudando dinero, pero también para no pasar pronto al tan temido olvido post reality.

El acuerdo al que sí se llegó con la mediática es que tiene completamente prohibido dar a conocer o difundir imágenes o cualquier contenido multimedia propiedad de Paramount, como la difusión de contenidos dentro de la casa o material comprometedor del formato, ya que de lo contrario se enfrentará a una demanda millonaria.

Tras esto, en su cuenta de X, le pidió a su fandom el “desbloqueo del blindaje furioso” y acotó que, por respeto a la gente que le dio la oportunidad de su vida, y sabiendo que sus fans son inteligentes, no “bardeen a Telefe”. Tal parece que esta cláusula la cumplirá a rajatabla, siendo que siempre se mostró como una persona fiel a sus convicciones.

Quizás estos días de ocaso sirvan para que Furia piense en una buena etapa para encaminar su vida profesional, de querer seguir su camino por los medios ante la falta de oportunidades laborales luego de haber salido de la casa hace más de un mes. Todo se termina: ya en sus redes sociales dejaron de seguirla miles de personas y, como también todo pasa, en algún momento su fandom se quedará sin dinero, dejando por completo a una rebelde exparticipante que amenaza con juicios a todo aquel que opine de manera crítica hacia ella.