Las exigencias de Furia para participar en lo que queda de Gran Hermano

Juliana Scaglione sabe que, aunque no siga dentro de la casa más famosa del país, tiene bajo su manga un importante poder gracias a sus seguidores y lo comienza a utilizar de manera estratégica.

Juliana Scaglione es una mina de oro para Telefe, algo que no se puede negar por las altas facturaciones en recaudación de votos, pero ahora, ya con el aislamiento roto, cuentan que está incontrolable porque no saben cómo hacer para que solo participe en los ciclos y streamings del canal porque “quiere estar en todos lados y participar de todo”.

A pocos días de salir de la casa más famosa del país, agarró su celular y no pudo contenerse en subir historias y hasta participar de un espacio de X con su fandom, algo que fue frenado a tiempo por su hermana . Cuando salió, de la casa una de las productoras del reality le dijo: “No te preocupes por que vos ya ganaste estando acá fuera”.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 historia Instagram Captura Instagram

Más de 10 mil conectados en directo, un día sábado y con un feriado XL en el medio, fue lo que tuvo este espacio del fandom furioso. Pero esto no fue todo: las mismas fans se empezaron a pelear entre ellas, en el mencionado vivo, ya que comenzaron a revelar las internas que tenían entre el fandom pero con diferentes cabecillas en su mando. Es que unificaciones económicas son una cosa y unificaciones personales son otras, esto parece que a Juliana le quedo claro en este directo.

Gran Hermano 2023 Juliana Scaglione Furia eliminada producción Telefe Redes sociales

Con el aislamiento ya roto y sabiendo de la realidad sobre su participación, Furia ya tiene el poder de exigir en los diferentes ciclos del canal, un poder que se lo otorgo su alta popularidad en la casa.

Uno de los pedidos que ya concretó es que no quiere que los "antifuriosos" la contradigan en las participaciones que ella tenga. Es por ello que por el momento solo estará de invitada en los diferentes ciclos del canal y no por fuera del mismo, es decir que por ahora y como se viene haciendo habitualmente, no estará en el panel del programa de Beto Casella, Bendita, como si lo hicieron los demás participantes que pudieron interactuar con sus informes de lo que pasó mientras estuvo afuera de la casa.

Momentáneamente, tampoco quiere ver a algunos exparticipantes de la casa porque “solo quieren colgarse de mi fama y no se las voy a dar”, cuentan qué dijo de manera interna, pese a que anoche tuvo que enfrentarlos en la tribuna, pero la tribuna es la tribuna y un debate es un debate.

Capristo contra Furia Después de la denuncia pública el canal aseguró que Furia tampoco estará en el debate de los exGH. Redes Sociales

“Todo lo que pida, se lo van a dar”, nos relata una importante fuente dentro de Gran Hermano. La producción está en alerta permanente por las declaraciones que pueda dar en sus redes sociales, ya que por el momento siguen siendo manejadas por ella misma, pero al ver la repercusión de este sábado que ni bien agarro su celular se contactó con el fandom, desesperadamente integrantes del reality llamaron a su hermana para que se haga cargo de la situación.

Es por ello que se metió en este directo a decirle a Furia que se salga de ahí porque “su cerebrito todavía tiene que procesar más información y ustedes les están dando demás, así que si la quieren no hagan esto” (sic). Pero, ahora se le pidió que las redes sigan siendo manejadas por la mediática hermana de la participante para tener bajo su cuidado cualquier tipo de información sensible que pueda suministrar en los secretos del formato.

Esta semana será entrevistada en el streaming de Gaston Trezeguet, autoproclamado “furioso”, pero que además es integrante de la producción del reality. Anticipadamente, se le exigió que le baje línea a la participante para que no hable cosas de la casa y es por eso mismo que fuera de los contenidos del canal y la productora, será solo allí donde estará, teniendo así el control de la participante

Esta fama de Juliana recién comienza, ella sabe, ya que tiene un importante poder bajo su manga y que ya comienza a utilizar de manera estratégica con pedidos especiales que claramente se lo cumplirán, pero ¿que pasara cuando no pueda estar más atada a la órbita de Telefe o no le cumplan todos sus deseos?