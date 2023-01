Las confesiones de Santiago Bal a sus 80 años: ¿cuántas mujeres vio desnudas?

Santiago Bal asegura que "volvió a vivir" y que si tuviera que elegir, este es el mejor año de su via. Y explica las razones: el ex de Carmen Barbieri se prepara para estrenar una obra en la calle Corrientes, Especialista en mujeres , donde estará acompañado por diosas como Rocío Marengo, Magalí Mora, Valeria Degenaro y Pamela Pombo.

"El público me asocia con ellas. Siempre me tomaron tipo Isidorito. Conozco bien su psicología, y así se la enseñe a mis hijos. Conmigo aprendieron a levantarse cuando entra una señora, a correr la silla, a abrir la puerta del auto y otras pavadas que ayudan horrores porque ellas, aunque no lo digan, se sienten consideradas, es así. La que pasa un rato conmigo se siente una mujer", asegura Bal a sus 80 años.