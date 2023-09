“Anto (Roccuzzo) me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo (me tomo) una Andina... y si hay algo que no tengo es códigos”, dijo durante su programa de streaming.

Además, dio detalles sobre su look durante la entrevista y comentó que “estaba vestida como la Cenicienta a las 6 de la tarde”.

La tajante respuesta del presidente de PSG a Messi tras la falta de reconocimiento por el Mundial Qatar 2022

Sin duda, cada cosa que hace y dice Lionel Messi trasciende en todo el mundo. Durante una entrevista donde se lo vio totalmente relajado, el rosarino se animó a hablar de su paso por el Paris Saint Germain (PSG) y se quejó por haber sido “el único jugador que no tuvo reconocimiento en su club”. Ante ello y sin pasar desapercibido, el presidente del conjunto francés recogió el guante y le respondió tajante.

El qatarí Nasser Al-Khelaifi explicó que fue “por respeto a los franceses”. “Se habló mucho y no sé qué dijo, pero como todos vieron, nosotros publicamos un video y homenajeamos a Messi en el entrenamiento y también lo reconocimos en privado”, manifestó en una entrevista con Le Parisien.

Al mismo tiempo, explicó, “con todo respeto, somos un club francés” y agregó: “Por supuesto, era difícil homenajearlo en el estadio porque debíamos respetar al país, al que derrotó, a sus compañeros franceses y a nuestros seguidores".

Tras su explicación, el mandatario qatarí elogió al campeón del mundo y capitán de la Selección argentina al considerar que “era y sigue siendo, un jugador extraordinario; estábamos orgullosos de tenerlo aquí”.

Pese a sus dichos al rosarino, Al-Khelaifi no escatimó en dar su opinión sobre el próximo ganador del Balón de Oro no dudó en elegir a su principal estrella más allá de los conflictos que tuvieron en el último tiempo con Kylian Mbappé: “Todos los problemas que hemos tenido quedan en la familia y Kylian es parte de ella. Estoy orgulloso de lo que hace. Tenemos al mejor jugador del mundo y para mí se merece el Balón de Oro”.

Los dichos de Lionel Messi sobro su paso por el PSG y el trato tras el Mundial Qatar 2022

En medio de una charla con Migue Granados en OLGA donde se lo vio distendido y hablando de cuestiones más íntimas y familiares, Lionel Messi también se animó a hablar de su pasado por Francia, antes y después del Mundial.

El actual jugador de Inter Miami recordó su paso por PSG en el que reconoció que “se dio así, no fue como esperaba”, en referencia a las críticas que recibió en varias ocasiones.

“Las cosas pasan por algo, no estaba bien, pero me tocó ser campeón del mundo ahí. Tenía que ser así... (Las críticas) Eran entendibles, estaba en el país al que le habíamos ganado la final y ‘por culpa nuestra’ no fueron campeones del mundo ellos. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento”, mencionó.