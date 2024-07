La oferta que le llegó a Furia para hacer teatro en Córdoba: con quién debutará en el escenario

"Después del éxito en Carlos Paz voy a volver con el circo con 3 espectáculos: Halloween, en octubre, Navidad en el mes de diciembre y un show nuevo Abre tus alas para el que me gustaría llevar a Furia, con el circo".

Aseguró sobre la doble de riesgo que "si ella no entra en las exigencias no trabajaría conmigo". En este sentido, detalló que "jamás contrataría un artista para que vaya a mi show, no pago para que esté arriba de mi show. No te voy a poner para que ese día venga la prensa a ver".

"Quieren que haga en China lo mismo que hago acá"

"Me gustaría llevar a 'Furia' a Córdoba"



El famoso remarcó que "Furia no es lo que pinta en la tele, esa locura que representa lo hace porque le sirve al programa". La caracterizó como una persona "inteligente" y que sabe apreciar una propuesta de esta talla. El personaje que tiene en mente Mendoza tiene que ver con la disciplina de "doble de riesgo" de la joven y que tiene que ver "hacer algo con su físico".

El mediático comentó en el programa Intrusos en América que estuvo volvió de China de donde trajo nuevos materiales e ideas para su performance, y que tiene ganas de llevar sus presentaciones a ese país: "Quieren que haga en China lo mismo que hago acá".