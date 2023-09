La drástica medida de Telefe para Gran Hermano 2023 tras la internación de Maxi Giudici

Además, ya se sabe quién sería la primera participante. La noticia fue revelada desde la cuenta de X (ex Twitter) de LAM, donde aseguraron: "Ya está pasando varios estadios en el casting de GH. Virginia fue quién le hizo RCP a Fernando Báez Sosa". De esta manera, generó opiniones divididas entre los internautas, ya que muchos aseguran que es algo de mal gusto.

Si bien no se conocen detalles de la vida privada de Virginia Pérez Antonelli, se sobreentiende que la producción de Telefe la estaría eligiendo por su intento de ayudar a Fernando en Villa Gesell. Esto es lo que divide al público, ya que la joven de entre 20 y 21 años se estaría aprovechando de esta historia para saltar a la fama.

Julieta Poggio confirmó que no sigue en su programa de Telefe: ¿para sumarse al Bailando 2023?

La actriz Julieta Poggio reveló en vivo que no seguirá al frente del programa Fuera de Joda en Telefe y se encendió la ilusión de sus seguidores, quienes ansían verla en el Bailando 2023.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTronnk_%2Fstatus%2F1706437157680828819%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1706437157680828819%7Ctwgr%5E7337af5148a002bf24b5197fcd2d1d6218637cf2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620pxplugings%3D20paste20tdlink20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20wordcount20width%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlink20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20liveblogtimestamp%3D16957359304773544&partner=&hide_thread=false Julieta Poggio se despide de #FueraDeJoda

"Para mi hoy es una despedida, un hasta luego. Los voy a extrañar un montón, estoy con un montón de proyectos nuevos aca en telefe." pic.twitter.com/u2AprM17jJ — TRONK (@Tronnk_) September 25, 2023

Mientras se encontraban conversando en directo con sus compañeros de Fuera de Joda, Julieta Poggio tomó la palabra y confesó: "Para mi hoy es una despedida, un hasta luego. Los voy a extrañar, estoy con un montón de proyectos nuevos acá en Telefe". De esta manera, tan solo segundos después de despertar entusiasmo en sus fanáticos, la propia ex Gran Hermano 2022 dejó en claro que continuará trabajando en el canal.

Para finalizar, la actriz remarcó: "Todo no se puede a veces, no me puedo duplicar. Se vienen muchos proyectos dentro de poquito". Así, confirmó que continuará trabajando en el mismo medio, lo que sepulta las posibilidades de que pueda ser parte del Bailando 2023, ya que Telefe no se lo permitió a ningún otro exparticipante.