La doble de Megan Fox se volvió millonaria vendiendo contenido en OnlyFans

La joven vive en el condado de Devon, en Inglaterra. Durante una entrevista, explicó como surgió este fenómeno en el que se vio envuelta: "Una vez alguien me pidió que me pusiera la misma ropa que Megan Fox, un sujetador y unos pantalones cortos de mezclilla para inclinarme sobre un auto” .

Esto generó que cada vez más usuario le pidieran contenido relacionado a la actriz de Hollywood. Por recrear este tipo de escenas puede llegar a ganar 300 dólares por imagen.

Gracias al servicio de suscripción de contenido, Ryan logra ganar en un mes, aproximadamente 30 mil dólares. "Me da risa que digan que me parezco a Megan Fox… porque es Megan Fox. Pero la gente de TikTok empezó a decirlo y a comentar mis publicaciones. Una vez que me lo empezaron a decir, comencé a ponerme más extensiones en el pelo y a llevar ojos de gato", confesó Ryan.

Una maestra que vende contenido por Only Fans delató a padres y alumnos

Una maestra que vende contenido a través de Only Fans delató a padres y alumnos que le escriben por WhatsApp. A través de su cuenta de TikTok, Etzane , de 25 años, expuso los mensajes que recibe diariamente y se volvió viral.

La maestra mexicana cuenta en las grabaciones que recibió varias propuestas de padres y alumnos, los cuales la invitaban a salir o le hacían preguntas sobre su actividad. "¿Tiene novio?"; "la encontré en TikTok; "qué edad tiene?", son algunos de los mensajes que compartió en redes sociales.