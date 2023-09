Julieta Poggio se refirió a los rumores de romance con Fran Stoessell: "Está todo..."

"Son rumores de soltería. Me parece lindo Fran, nos estamos conociendo, está todo súper bien con él pero no pienso en noviazgo, me acostumbré a la soltería, estoy enfocada en mi trabajo y en mí. No conozco a 'Tini' Stoessel pero soy una fan más de sus canciones como tantas chicas", sostuvo en una entrevista con el medio Caras en los Premios Más Likeados, en los que la artista concurrió con un hermoso vestido negro diseñado por Gustavo Pucheta, bajo el estilismo de Lucas Mata.

julieta poggio Poggio en Premios Más Likeados de Caras, en donde dio la entrevista. Caras

Sobre su presente, la joven afirmó: "Mi vida cambió en un cien por ciento. Estoy trabajando de lo que amo, lo que siempre soñé. Estoy muy agradecida a las oportunidades que tuve. Por eso trato de disfrutar y dar lo máximo en cada momento. Con Lucas hacemos una hermosa fusión: siempre queremos dar shows con mi look, con la idea de más es más".

Al mismo tiempo, identificó cuáles son sus proyectos favoritos a futuro. "Me gustaría ser panelista del próximo GH o poder estar de alguna manera. A su vez, hacer ficción es mi asignatura pendiente así qué ojalá que algún día se dé", finalizó.

Julieta Poggio quiere ir al Bailando 2023 y habló de Coti Romero: "Costó un toque..."

La bailarina y modelo Julieta Poggio aseguró que le gustaría participar del Bailando 2023 y se refirió a la posibilidad de cruzarse con su excompañera en Gran Hermano, Coti Romero, con quien protagonizó un fuerte cruce dentro de la casa.

Nacho Castañares, su coequiper en Fuera de Joda, la invitó a su propio streaming y le preguntó: “¿Te gustaría estar en una salsa de a tres en el Bailando?”. La rubia, sin dudarlo, aseguró: "Me encantaría".

Acto seguido, debió elegir entre Romina Uhrig o Julieta Castro, ambas participantes del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli y amigas de Poggio.

JULI POGGIO HABLA DEL BAILANDO Y UNA POSIBLE SALSA DE A 3



Nacho menciona a Coti tras leer el chat y Julieta habla sobre ella: "La mejor con Coti, dejamos la casa atras (...) aprovecho para aclarar que lo de la bresh no era por ella, es por otra persona que ya saben" #LAM pic.twitter.com/IJEm55ORma — TRONK (@Tronnk_) August 24, 2023

Entonces, la protagonista de Coqueluche optó por no responder esa pregunta pero si enviarle un mensaje al canal donde trabaja: “Sé que voy a estar, ojalá Telefe me deje. Yo les voy a rogar porque tengo muchas ganas de estar en la pista, por lo menos haciendo salsa en trío o alguna cosa así como invitada".

Castañares redobló la apuesta y quiso saber con quién bailaría y mencionó a otra convocada a la pista: “Con Coti... Perdón, se me escapó”. Sin embargo, para sorpresa de los espectadores, Julieta dejó en claro que la situación entre ambas fue revertida.

“No pasa nada... La mejor con Coti. Ya está, tuvimos nuestras diferencias pero dejamos la casa atrás. Más que nada, como que empaticé con ella por lo que está pasando. Costó un toque pero es entendible", aseguró.