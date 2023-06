Julieta Poggio de Gran Hermano reveló las consecuencias de su separación de Lucas Bardelli

julieta poggio

Al parecer la lesión es de hace unos días, pero recién ahora la joven conocida como Disney se refirió al respecto. La infección del herpes, es una condición tratable, desaparece en cuestión de días, pero el virus es reincidente y puede reaparecer en otros momentos de la vida.

Por su parte, hace unos días, la actriz y exparticipante de Gran Hermano 2022 negó todos los rumores que vinculaban a su madre Patricia Destefani y su expareja Lucca Bardelli.

En el programa Fuera de Joda, Poggio aprovechó para hablar sobre el polémico tema y expresó: "Fue muy feo para mí, para mi familia este rumor horrible que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal". Así, descartó rápidamente que se trate de un hecho verídico.

"Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá tener que leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy", continuó sobre el tema. Con todo esto, quien completó el podio de Gran Hermano 2022 buscó que el tema quede en el pasado.

Para finalizar, apuntó contra Tamara Bella, quien fue la encargada de difundir la presunta fake news: "Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera", concluyó.