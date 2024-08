“Saltaron a hablar muchos exparticipantes de Gran Hermano. Algunos a defenderme, como Christian U, y otros más, y otros a hacerme mier… y decir ‘si yo hubiera estado en la casa y hubiera hecho eso, ya me hubieran sacado, y ella estaría fuera conmigo, acá sentada’”, comenzó diciendo Furia en Te lo juro.

Y agregó en referencia a la fuerte pelea que tuvo con Mauro Dalessio dentro de la casa durante su estadía: “Tipo, cerrá el oje… porque yo no le pegué a nadie, flaco. Nunca le falté respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraban cuando me picaban”.

En ese sentido señaló que mostraban cuando ella gritaba, “¿y sabés lo que es una mina que está harta de que la maltraten?”: “Claro, soy un lobo, me hacen mier… hasta que exploto. Entonces, basta”, continuó, con vehemencia”.

Y cerró, tajante: “Basta porque si yo cuento un montón de cosas que tengo que contar, defenestro a un montón de gente. Y, sin embargo, salí y no hablo mal de nadie. ¿Viste? No hablo mal de nadie. Qué buena compañera que soy, ¿no? Bueno, entonces, bésenme el trase… porque no hablé de todas sus cositas”.

Inesperado ida y vuelta entre Moria Casán y Furia de Gran Hermano: "Soy talentosa..."

La diva Moria Casán decidió elogiar a Juliana "Furia" Scaglione, algo que tomó a todos por sorpresa teniendo en cuenta las polémicas actitudes de la ex-Gran Hermano, terminando por ser noticia otra vez con su insólita respuesta.

En diálogo con el programa televisivo Intrusos, Moria Casán decidió hacerse eco de la personalidad de Juliana. Primero que nada, señaló: "Yo creo que el personaje de Furia se lo vampirizó a Gran Hermano y viceversa cuando termina. La mina hizo todo, le mantuvo el show, el rating, el número...".

Moria Casán y Furia Gran Hermano Redes sociales

Luego, directamente hablando sobre su futuro en los medios, la diva confesó: "Si es doble de riesgo, me parece que en un espectáculo donde se necesiten acrobacias, está bueno". Todo esto provocó que la propia Scaglione termine por hacerse eco de la situación y le conteste en redes sociales.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Furia escribió: "Si, Moria. Estoy preparada para todo. Soy talentosa. Gracias a mi mamá y papá que eran artistas. Soy deportista. Y soy doble de riesgo. Actriz... ¿qué más? Puedo sorprenderte. ¡Sos la one! Abrazo enorme". De esta manera, no hizo más que autoelogiarse en vez de agradecerle por las palabras.