Furia rompió su vínculo con Laura Ubfal y Gastón Trezeguet: "Dejen de romperme los..."

Tras la viralización del vivo de TikTok con Gastón Trezeguet , Furia decidió romper el silencio en su canal de difusión de Instagram. A través de un audio para que escuchen todos sus fans, comenzó por expresar: " No me vengas a decir a mí que yo no te puedo decir nada a vos ".

Luego, volvió a recordar que tanto su padre como su madre están muertos: "Y otra cosa, se me quiso hacer el papá un montón de veces, yo no tengo papá y no tengo mamá. No quiero tenerlos tampoco porque yo ya me crié sola". Esto último fue desmentido en múltiples ocasiones, ya que ambos estaban vivos hace 5 años y Juliana tiene 32 años hoy en día.

Laura Ubfal y Gastón Trezeguet Gran Hermano 2023-24 Laura Ubfal y Gastón Trezeguet quedaron muy mal parados tras las palabras de Furia. Capturas Telefe

Para finalizar, Furia concluyó con la siguiente frase: "Entonces sean mamá y papá del que lo necesita. A mi déjenme de romper los huevos". Así, Scaglione terminó por sepultar sus oportunidades de trabajar en los medios, ya que es inviable tener una relación laboral con una persona que se vive peleando con todos.

El panelista Gastón Trezeguet, uno de los principales defensores de Furia en Gran Hermano 2023-24, aseguró que Juliana Scaglione terminó por arruinar cualquier posibilidad de trabajar en los medios.