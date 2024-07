¿Furia en Marvel? El inesperado elogio del director de Deadpool & Wolverine

Cassandra Nova y Sawn Levy Redes sociales

Pero Simons aprovechó para traerles ideas para próximas películas e, inspirada en el personaje que interpreta Nova en la película llevó la imagen de Juliana “Furia” de Gran Hermano a través de una imagen donde quedó claro el parecido.

“Sé que Christopher Waltz te inspiró para interpretar a una villana y quiero mostrarles porque ahora en Argentina tenemos, probablemente sea el personaje más famoso salido de Gran Hermano, su nombre es ‘Furia’, simplemente diríamos ‘Rage’”, indicó la periodista.

Pero el asombro de los entrevistados fue notorio: “Dios mío, oh wow. Mirala. Mirá el tatuaje del cuello, nos faltó eso. Deberíamos haber considerado eso. Furia, fantástico. Tu vestuario me dio una idea para una secuela y ahora Furia me da otra idea para la secuela”, expresaron entre risas.