Furia de Gran Hermano prepara una fuerte denuncia contra un exparticipante del reality de Telefe

La jugadora no mantuvo buena relación con ningún compañero del programa desde que salió y alertó que le enviará una carta documento a uno de sus más cercanos.

El jugador reveló en un stream con el participante que entró en el repechaje contó: “Con las cartas documento, tengo un notición. Me quiere hacer una carta documento ahora porque dice que hablo, que se yo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1814400529398698417&partner=&hide_thread=false MAURO CUENTA QUE FURIA LO QUIERE DENUNCIAR



"Me escribió que me quería hacer una denuncia y me llamó 300mil veces [...] lo más gracioso es que ella decía 'todo juego' y sigue haciendo lo mismo, la tipa es así" pic.twitter.com/HzqC6FTreG — TRONK (@TronkOficial) July 19, 2024

Y, aunque no deja en claro de quién habla, lo dice por Furia: : "En mi Instagram no lo nombro casi nunca. Ayer hice un chiste porque la situación es graciosa, es todo muy bizarro, pero yo no la nombro. Ahora estamos reaccionando a esto porque es algo que yo viví".

"Me escribió que me quería hacer una denuncia, ni se lo contesté al mensaje, quedó ahí. Me llamó 300mil veces. Ahora vi que se peleó con Gastón Trezeguet. Lo más gracioso es que ella decía que era 'todo juego' y sigue haciendo lo mismo, la tipa es así", agregó. ¿La llevará a cabo?

La participante Catalina Gorostidi no toleró más el manejo de Juliana “Furia” Scaglione en los medios y opinó sin filtros del fin del contrato de Telefe con la jugadora. “A mí siempre el tiempo me da la razón y llegó mi momento”, disparó.

"Inflaron un personaje que ya no se pudo controlar. Todos salimos de Gran Hermano, ella fue la gran protagonista. Inflaron a un personaje, maleducado, agresivo, ya está. El juego terminó hace rato", indicó en LAM.

“Ella es una persona como yo que salió de un reality y si te querés mantener en los medios tenés que ser respetuosa, tenés que tratar bien a la gente, creo que se les fue de las manos a todos. El tiempo me terminó dando la razón de lo irrespetuosa, lo desubicada y lo flashera que es”, agregó.

Pero lejos de quedarse callada ante todo no tuvo pelos en la lengua: “Por algo la rajan de todos lados, por algo no está en ningún lado. Está en el stream de Alex. Yo de Gran Hermano, más allá de la experiencia, me llevo el cariño de un montón de gente y ella no".