Furia de Gran Hermano explotó contra sus propios fans: "No son dueños de mi vida"

Con estas palabras, comenzó por dejar en evidencia toda su bronca contra ellos y continuó: "No manden mensajes a la productora. Estamos tratando de eliminar fake. Cuarta vez que lo pido". Esto terminó por confirmar que no está para nada contenta con el accionar de sus fans, principales responsables de que haya llegado tan lejos en Gran Hermano a pesar de su personalidad.

Virginia Demo, Juliana Scaglione Furia y Martín Ku Chino Gran Hermano 2023 Furia terminó sexta en Gran Hermano 2023 tras maltratar a todo aquel que se le cruzó. Telefe

Y esto no fue lo único, sino que en el segundo video fue incluso más allá. "¿Por qué explico esto? Porque el fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida sino que son gente que se representa o me quiere", empezó por remarcar.

Luego, para concluir, dejó bien en claro toda la bronca que tiene contra ellos: "Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada. Ni en contratos, ni en nada. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto. No me manden mensajes de chusmeríos, no me interesa".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FuriaScaglione/status/1817696758601757163&partner=&hide_thread=false Acá les dejo! 4ta vez que lo digo.



No son mis dueños los que se creen dueños



Agradezco el apoyo y la organización fandom



Sigamos así

Pero respeten.



Buena semana pic.twitter.com/Tqp7N17f5a — Furia scaglione (@FuriaScaglione) July 28, 2024

