Furia de Gran Hermano 2023 se puso a la altura de Maradona: "La gente me ama"

En primer lugar, aseguró: "No lo veo así, la verdad que estás recontra equivocado. Te comiste el pescado podrido y el amarillismo de ciertos programas". Con esto, evidenció que continúa creyendo que Telefe realizó fraude para sacarla de Gran Hermano 2023 en lugar de reconocer el odio que provocó en los televidentes.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023

"Salgo a la calle y la gente me ama, incluso los anti Furia se sacan fotos. Es una locura, me aman. Me dicen Maradona. Gracias por hablar mal de mí porque me hizo subir el bitcoin. Es una estrategia de marketing, quizá no lo sabían pero me re ayudaron", continuó Scaglione sobre todo lo que se dijo de ella.

Para finalizar, Diego Leuco le remarcó que entonces sí generó odio en la gente y Juliana terminó por hacer un pedido a los medios: "Sigan hablando mal porque me sirve. Hay canales que hablan mal, pero pensá que es negocio". Todo esto dejó a Furia ante un potencial escenario de negación y delirio de grandeza tras su eliminación de Gran Hermano 2023.

Embed DIEGO: "Cuando salis sos una de las más queridas y más insultadas"



DIEGO: "Cuando salis sos una de las más queridas y más insultadas"

FURIA: "No lo veo así, estás recontra equivocado. Te comiste el pescado podrido y amarillismo. La gente me ama [...] me dicen Maradona, él tenía su lado hermoso y su hate, eso lo hizo conocido en todo el mundo"

