Furia explotó tras no ser invitada por Telefe a los Martín Fierro: "Soy la revelación del año"

Durante una nueva edición del programa Toda, Furia comenzó por expresar: "No me llamaron, van los caracoles a la mesa de Gran Hermano. La que se puso el programa al hombro fue Furia, pero no me llamaron. Muchos de los premios que se ganaron fueron gracias a mí y ellos también lo saben". Con estas palabras, comenzó por apuntar duramente contra Telefe.