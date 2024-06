Furia denunció fraude en Gran Hermano y generó un revuelo en Telefe

A diferencia de lo que sucedió con otros participantes, Furia tuvo su gala especial a solas con el conductor del programa y los panelistas, Laura Ubfal, Eliana Guercio, Julieta Poggio, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Ceferino Reato, con quien tuvo un cruce y dejó expuesta sus pensamientos sobre los números que la terminaron sacando del reality.

“Les recuerdo que Furia se fue con el 62,4% de los votos. Es un montón”, comentó el panelista y sin dudarlo, la actriz de doble riesgo cuestión ese porcentaje y contraatacó sin filtros: “Eso es al revés. Es fraude, papu”.

En un intento de explicación, el periodista le aseguró que se ganó “mucho amor, pero también mucho odio”, sin embargo, la exhermanita volvió a contradecir las palabras del analista: “No, Cefe. Si vos le disparás a 15 personas, te van a venir a buscar. Es envidia, chicos”.

Rápidamente, la última mujer en abandonar la casa dejó de lado la acusación y aseguró que hizo todo para autoeliminarse. “¿Qué clase de gran jugadora se autoelimina?”, preguntó Reato y ella respondió: “Cuando me di cuenta de que me estaban censurando, cuando me di cuenta de que no era lo correcto dentro del hogar, de que la casa se había convertido en algo que yo no soy y cuando me di cuenta de que quería vender algo que yo no era”.

Telefe prepara el regreso de Furia a la casa de Gran Hermano tras su eliminación

Juliana "Furia" Scaglione se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano 2023 luego de un duro mano a mano con Martín Ku en el que el público eligió que se vaya la polémica participante.

Sin embargo, a pocas horas de su expulsión de la casa más famosa del país y mientras se ve envuelta en versiones que involucran incluso al Presidente, Telefe ya planea su regreso al reality y así asegurarse buenos números de audiencia.

Es que la doble de riesgo consiguió que sus seguidores, los "Furiosos", la apoyen semana a semana y respondan con sus votos a las indicaciones que les daba desde dentro del juego.

Durante la emisión de este miércoles de Intrusos, el periodista Guido Zaffora reveló una noticia que sorprendió a los televidentes.

"Furia ya fue convocada para la edición de Gran Hermano Chile, que empieza a grabarse en la misma casa, aquí en Buenos Aires, con la conducción de Diana Bolocco", detalló sobre la versión del país vecino que será conducida por la hermana de Cecilia Bolocco.