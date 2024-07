Furia continúa con los delirios de grandeza: ahora acusó a María Becerra de copiarla

Pero eso no fue lo único, sino que agregó: "¿Y qué pasó? Nos subimos al escenario Emma y yo. Nos comimos toda la noche ahí. Jamás pensé que me iba a subir al escenario de la Plop y así fue. No sé por qué no fue, pero no está bueno dejar pagando a la gente. Yo tuve que divertir a su gente...". De esta manera, apuntó duramente contra La Nena de Argentina.

Embed FURIA CONTRA MARIA BECERRA



"Ella nunca vino, nos terminamos subiendo al escenario con Emma [..] no está bueno dejar pagando a la gente"



Además, le dejó un comentario agradeciéndole por una canción y la recriminó por un gesto: "El arco de artemisa no es tuyo" pic.twitter.com/ptt6sqoCCy — TRONK (@TronkOficial) July 31, 2024

Y la historia no terminó allí, sino que Scaglione confirmó sus delirios de grandeza en Instagram. A través de un comentario en este video, Furia señaló: "Gracias María por el tema Perreo Furioso y el Arco de Artemisa, que te recuerdo no es tuyo. Abrazo a tu manager".

Furia Juliana Scaglione Gran Hermano contra María Becerra Furia decidió apuntar contra María Becerra. Captura Instagram

La drástica decisión de María Becerra luego de recibir mensajes de odio: "Me voy"

La artista María Becerra publicó un hilo en X (ex Twitter) en el que acusó recibir una serie de mensajes de odio que no le hicieron bien. Por eso, se tomó un tiempo para explicar cómo es que le afectaba en su día a día. "Hacen mucho daño", expresó.