Filtraron un mensaje de Lizy Tagliani a la expareja de Marcela Tauro: "Me quedé helada"

En este sentido, la comunicadora detalló que encuentra en un momento difícil, ya que se separó hace 8 meses y al día siguiente de la ruptura murió su mamá. "Él vino a ayudarme, es parte de mi familia porque me acompañó a enterrar a mi mamá".

El mensaje de Lizy Tagliani para Martin Bisio en Socios del Espectáculo Redes Sociales

En la nota en Intrusos en América respaldó a quien fue su compañero durante 8 años: "Se que la está pasando mal porque él no tiene nada que ver. Cuando murió mi mamá él se va de viaje y cuando vuelve me dice 'mirá tengo que contarte algo' y me mostró el mensaje".

A esta altura se refirió a Lizy como una compañera de trabajo, a la vez que remarcó que Bisio la alertó: "Tené cuidado" y aclaró que los mensajes que publicaron en el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lusich "no son los mensajes que le mandó" y que en algún momento los va a mostrar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1778100464166314426&partner=&hide_thread=false EXCLUSIVO: Marcela Tauro le responde a Lizy Tagliani



"Yo tengo algo personal con ella"

"Los mensajes no son los que están circulando"

"No esperaba que ella le escribiera a mi ex"

"Me molesta que vendan una cosa que no son"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/bMV660cD4A — América TV (@AmericaTV) April 10, 2024

Lizy Tagliani aseguró que "no tuve intención"

La conductora de La Peña de Morfi, Lizy Tagliani, aseguró que "Marcela Tauro siempre ha sido muy generosa conmigo", a la vez que aclaró sobre los supuestos mensajes para la expareja de la periodista, Martín Bisio, que "no tuvo ninguna intención de haberle dicho algo de eso".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/socioseltrece/status/1777713407073952108&partner=&hide_thread=false Lizy Tagliani responde todo en #SociosDelEspectaculo: las internas de "La Peña", su relación con Leuco y la polémica con Marcela Tauro. pic.twitter.com/MsWAuwq9ky — Socios del espectáculo (@socioseltrece) April 9, 2024

En un móvil en El Trece, la mediática destacó que no sabe a qué mensajes se refiere "la Tauro" y deslindó su responsabilidad. En un tono desconcertado aclaró: "Todas las comunicaciones que tuve con Martín fue como novio de Marcela... él no da lugar al chiste. Y me gustaría saber porqué se siente lastimada... Sería una guachada de mi parte".