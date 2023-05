Emily Ratajkowski lució una microbikini roja es marca tendencia en el verano europeo

En la parte inferior del conjunto utilizó una bombacha de lycra roja colaless cavada con tiras ajustables en los costados de la cadera. Su look lo completó con dos dijes plateados que acompañaron las tiras de la prenda.

Para esta producción de fotos, que forma parte de la promoción de las microbikinis que pertenecen a su línea de trajes de baño, eligió un maquillaje que consistió en un labial en tono nude brilloso en sus labios, enmascaró sus pestañas para profundizar su mirada y usó sombras en tonos tierras en los párpados de sus ojos. La modelo es una de las máximas referencias en el mundo de la moda y así lo expresan sus redes. Con más de 30 millones de seguidores, marca tendencia con sus looks y sus productos.

Nazarena Velez aprovechó las playas de Buzios y marcó tendencia con sus microbikinis

Nazarena Vélez desde Brasil sigue compartiendo fotos de sus microbikinis que elige para pasar sus días de playa junto a su pareja. La panelista vistió un traje de baño sin tiras en la parte de arriba con un estampado con diseño de lunares. Esta prenda con estampado fue una elección reiterada por las famosas durante la última temporada.

Además, la conductora mostró otra de sus mallas que ya utilizó en otro momento: se trata de un traje de baño ocre que contó con un diseño que incluye un volado que se puede subir o dejar straples, mientras que en la parte inferior se pudo ver que eligió una bombacha diminuta del mismo color con tiras ajustables en los costados.

“Podés elegir las bombachas que son más altas. A mí me gusta así porque no me importa nada la pancita que eché el primer día ya”, agregó Nazarena Vélez en la publicación en su cuenta de Instagram, donde día a día comparte las actualizaciones de su viaje que realizó junto a su pareja para descansar luego de un agitado comienzo de año en donde estuvo al frente del análisis de importantes noticias del mundo del espectáculo.