El último adiós de Elton John.

No hay un motivo principal por el que decidió alejarse de los shows, pero lo cierto es que ya brindó su último recital en Glastonbury, el festival de música más destacado de Reino Unido. La cita fue el 25 de junio en el escenario principal del festival llamado Pyramid Stage con todas las localidades agotadas.

Utilizó un look llamativo, como de costumbre en sus recitales, que constaba con un saco dorado y anteojos de cristal rosado. Su forma de vestirse lo caracterizó como uno de los músicos más disruptivos de los años 70’s.

Elton John Télam

Comenzó el recital con la canción “Pinball Wizard”, que es de la banda The Who, luego de 14 años y sorprendió al público. Luego cantó un cover de “Until I Find You” de Stephen Sánchez y la cantó con él mismo, y “Tiny Dancer” con el vocalista de The Killers.

Para cerrar, cantó una versión de 10 minutos del clásico tema Rocket Man frente a todos donde se lució el coro y surcaron del cielo fuegos artificiales. El show duró casi dos horas y, antes de retirarse, expresó: “Nunca pensé que tocaría en Glastonbury, ¡y aquí estoy!”.

“Es una noche muy especial y emotiva para mí, porque puede que sea mi último concierto en Inglaterra y Gran Bretaña. Así que más me vale tocar bien y entretenerlos. Porque llevan mucho tiempo ahí de pie. No podría estar más agradecido al público y a la gente que me vio desde casa por todo su amor y apoyo. Estarán en mi corazón y en mi alma para siempre”, indicó.