El sorpresivo gesto de Furia de Gran Hermano a sus seguidores en la puerta de Telefe

Al salir, Furia se mostró sorprendida y emocionada por la cantidad de muestras de afecto que recibió y, ante ello, ya había adelantado que les iba a retribuir de alguna manera lo que su fandom le brindó mientras ella disfrutaba de su estadía en la casa.

Finalmente, el reencuentro se produjo y decenas de furiosos se acercaron a la puerta de los estudios de Telefé que está en Martínez y recibieron un presente que Juliana había preparado para entregarles.

El gesto de Furia con su fandom en la puerta de Telefe

En el primer contacto con sus fanáticos, Juliana “Furia” Scaglione les agradeció el apoyo y toda la euforia que manifestaron a lo largo de los 6 meses que estuvo dentro de Gran Hermano.

“Yo sé todo lo que hicieron por mí, ahora les voy a regalar de mí lo que tengo”, les dijo mientras bailar para su público y tenía una bolsa llena de ropa que formaban parte de su vestidor.

Pese a que sus seguidores le pedían que no lo hicieran, ella explicó: “Necesito hacerlo, me hace bien. Ustedes me dieron un montón, me pagaron una estadía en una mansión”.

Mientras los presentes cantaban “Furia es Gran Hermano, Furia es Gran Hermano”, la hermanita manifestó: “Lo que digo y lo que pasó es real: yo no sabía que existían, literal. Le hablaba a una cámara pidiendo ayuda, que votaran al 9009, pensando en quién me iba a ayudar. Vamos Furiosos”.