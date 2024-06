El fuerte enfrentamiento al aire entre Furia y la Tora de Gran Hermano: "Tienen mucha envidia"

"Lo que tiene el afuera es que uno puede pedir disculpas pero no a nuestros compañeros. Ayudaste a mucha gente con enfermedades pero quizás vos, cuando bardeabas también lo hacías con enfermedades", señaló Lucila generando una risa irónica de Juliana: "¡Mirá la que me quiere tirar ésta!".

"No, no. Te estoy preguntando ya que vos no te querés disculpar con tus compañeros", redobló la apuesta la Tora que obtuvo que "¡No, te agradezco!" como respuesta. "A la gente que se sintió muy representada y acompañada por vos o los que no y se sintieron dolidos, ¿No les pedirías una disculpa?", añadió.

Sin embargo, lejos de conseguir un cambio en la actitud de Scaglione, logró que reconfirme su postura y lo demostró: "No, para nada porque hicieron una campaña excelente y les salió muy bien. Y lo hicieron simplemente para censurar. Tanto los de tu streaming como mis propios compañeros. Lamentablemente, tienen mucha envidia y van a tener que trabajar en eso porque soy una persona muy exitosa y me va a ir muy bien".

"Dejame aclarar algo. En el stream nunca hicimos campaña censurando a nadie, pero si tenemos nuestras opiniones personales", aclaró Villar que terminó concluyendo con una frase que molestó a Juliana: "Acá somos panelistas y no somos fans de Furia como Guercio, Ubfal y Trezeguet".

Cortocircuito entre Wanda Nara y Furia: qué pasó

La empresaria Wanda Nara habría descartado acompañar a Furia, exparticipante de Gran Hermano 2023, en la promoción de un espectáculo adonde ambas mediáticas fueron convocadas.

La decisión de la empresaria dueña de Wanda Cosmetics se debió a las diferencias de criterios con Juliana Scaglione,que aún fuera de la casa sigue generando polémica con su estilo directo, a veces violento, de expresarse.

En la cuenta de chismes de Instagram Gossipeame revelaron que fue el Circo Rodas quien sigue promocionando a la mujer del futbolista Mauro Icardi para que sea la madrina del show este 2024 y que también estaría la exhermanita como atracción. Ante el anuncio de esta "invitada especial", Wanda se bajó del evento.