El duro momento de Furia: por qué sus fanáticos le dan la espalda

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano Telefe Redes sociales

Mas allá de este episodio, hoy seguimos a la espera de los contratos multimillonarios que decía ostentar y por el cual rechazó el que le ofreció Telefe. De hecho, finalmente le llegó una propuesta, pero no multimillonaria ni tampoco para los medios tradicionales, ya que fue para sumarse al canal de streaming Carajo, mas precisamente al programa de Alex Caniggia en donde se le hizo mas fácil ya que comparten representante.

Pero hay más. Es que ni lentos ni perezosos, quienes están organizando el Cantando ya la convocaron como participante y de esta manera tratar de facturar, al igual que Gran Hermano, mediante las votaciones telefónicas e intentar dar vuelta todos los análisis de audiencia que no se ve una situación favorable en cuanto a promedio rating de este ciclo, en la pantalla de América.

Cantando 2024 Algunas de las convocadas para el Cantando 2024 Redes Sociales

Por el momento, Scaglione solo tiene esta convocatoria concreta, lo que nos lleva a preguntar si es solo una buena participante de reality, como varios de la edición anterior, que también están en la lista de potenciales para integrar el nuevo programa de América Tv. Lo que es seguro es que si pide una gran cantidad de dinero descarten su participación ya que, como sabemos, este regreso será en una versión low cost y con un presupuesto muy bajo.

Mientras tanto, podemos verla relegada a sus redes sociales, tratando de cantar y hablando con los pocos fans que le van quedando ya que, como era de esperarse, le están bajando las visualizaciones de los vivos y el caudal de seguidores.

Furia Gran Hermano Furia, hace días, pidiéndole a sus seguidores que no critiquen a Telefe por que ahora es una figura publica Redes sociales

Volviendo a sus polémicas declaraciones, esto está haciendo que se perjudique aun más su futuro fuera de la casa y sin la protección de una producción entera, algo que aun podría seguir gozando de tener contrato con Telefe. Íntimos de la participante relatan que no esta arrepentida de la decisión y que seguramente las ofertas no caen por que el canal de Martínez "los tiene amenazado con no contratarme por que saben que soy un éxito”, algo que aparentemente no estaría pasando.

En los consultas que recibió para contrataciones de cumpleaños, pide cifras millonarias y a los emprendedores que la contactan para promocionar sus productos, también están viviendo esta situación a lo que hace aun mas complejo el panorama para una pronta contratación laboral.

“Para una historia nos pidió que le mandemos productos y tres millones de pesos. Nosotros somos una pyme chica, no tenemos esa cantidad de plata, así que decidimos decirle que no y promocionarnos con otra persona. Trabajamos con varios influencers y nunca nos paso algo similar” nos relata un pequeño comerciante de productos de cosmética que no quiso revelar su identidad por posibles represalias de su fandom.

¿Aceptara Juliana la oferta para participar del Cantando? Veremos como siguen estas negociaciones, pero todo dependerá de cuanto pida a nivel económico y al arriesgo que la producción del mencionado programa este dispuesta a tomar.