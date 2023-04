El desesperado pedido de Camila Lattanzio de Gran Hermano tras ser estafa

En el video, expresó: "Chicos, necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé quién, subió mi tema a Spotify haciéndose pasar por mí, el tema Sola, Solita, como si yo lo hubiera subido, y necesito saber quién es". De esta manera, la cantante reveló que un individuo buscar lucrar con su música y no pudo ocultar su angustia.

Para finalizar, señaló: "Me ven matada porque estuve media triste y ahora me entero de esto y es como '¿qué carajos?'. No sé si se denuncia a alguien o si tengo que denunciar la página. Necesito que me digan quién es así puedo contactarme con él porque es ilegal, chicos".

https://twitter.com/nom0leste/status/1642875597704634368 A Camila de GH le robaron su tema "sola solita" y lo subieron a spotify sin darle los derechos, o sea le robaron la canción.pic.twitter.com/R7huO7aAo8 — feli (@nom0leste) April 3, 2023

En la canción en Spotify, incluso le dieron el crédito a Camila Lattanzio, aunque es interpretada por K-mila. Quizá de esa manera es que encontraron una suerte de vacío legal para poder publicar el tema y resistir cualquier tipo de denuncia en contra. Al mismo tiempo, solo obtuvo alrededor de 3 mil reproducciones, por lo que la plataforma podría esperar a que tenga más repercusión para actuar.

La única publicación oficial de Camila Lattanzio es a través de YouTube, donde la canción obtuvo más de 335 mil reproducciones junto a su videoclip. A la espera de nueva información, por ahora la joven artista no tiene perfil oficial de Spotify.