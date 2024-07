El brutal cruce entre Yanina Latorre y Furia: "No existe"

Furia sigue dando que hablar ahora que está fuera de la casa de Gran Hermano . Recientemente atacó a la panelista Yanina Latorre y la mandó a lavarse los dientes: "Tiene un olor a mie... en la boca. Lávate los dientes". La mediática le respondió: "No existe"

Juliana Scaglione aseguró en el programa de streaming Se picó, con la conducción de Gaston Trezeguet : "Si me responde, mucho mejor. El hate me sube los seguidores”.

La mujer del comentarista Diego Latorre recogió el guante y este jueves le respondió: "Ni siquiera me ofende. Me pidieron un descargo... ¿vieron que lo mío es el descargo? Pero cómo voy a hacer un descargo de alguien que no existe?", ironizó.

yanina latorre: "furia me dijo que me lave los dientes porque tengo olor a mierda en la boca y es verdad pero solo cuando la nombro"



Después de cuestionar al productor de Gran Hermano porque "la agrandan", en referencia a la exparticipante del reality, se despachó: ¿"¿Quién es? Una chica que estuvo en Gran Hermano, está agrandada, ni siquiera llegó a la final y se fue con el 70% de los votos en contra, habla en tercera persona y se compara con ¡MARADONA! un crack, un talentoso... Furia, ¿qué hiciste? ¿quién sos? Bancate la opinión ajena".

Pero como si fuera poco, le devolvió a la doble de riesgo la frase que uso contra ella con una sutileza: ""Me voy a lavar los dientes porque tengo olor a m... pero sólo cuando hablo de vos. Bye".

Furia apuntó a Georgina Barbarossa

La joven está haciendo una recorrida por los programas de espectáculos en los que dice que "hacen recortes con lo que digo y no me dejan bien", y que "siguen elevándome cuando hablan de mi". Al parecer, no le gustó lo que dijeron de ella en A la Barbarossa en Telefe.

Tuvo una participación en el streaming de Laura Ubfal donde criticó las opiniones de Georgina Barbarossa y el chef Ariel Rodríguez Palacios: "El me cayó muy bien pero es amigo de Georgina", aclaró.

Además, la conductora de la mañana de Telefe puso en dudas si Furia podría trascender en los medios pasado un tiempo. Pidió respeto y advirtió: "Me tienen cansadita... el hate hace que me conozca todo el mundo. Es publicidad gratis".