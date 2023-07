Crecen los rumores sobre que la novia de Alfa de Gran Hermano estaría embarazada

Se separó otra de las parejas de Gran Hermano: "No hay nada que..."

Incluso, en Twitter circuló una foto de Wagner en la alfombra roja que generó varios comentarios. " Se le ve pancita. Y no es trucada la foto porque hay video ", señaló la usuaria Adriana Bravista, una cuenta que se dedica a comentar noticias del espectáculo.

En tanto, este martes en Polémica en el Bar, el ciclo conducido por Marcela Tinayre en el que el sexagenario participa como panelista, ocurrió una secuencia que no pasó desapercibida para los televidentes.

"Hoy en Polémica en el Bar fueron al corte. Cuando volvieron del corte no se dieron cuenta y se oyó a Flavio (Mendoza) decirle a Alfa: '¿Está embarazada?'", explicó la misma cuenta.

Rápidamente, la conductora cambió de tema e hizo énfasis en la polémica generada por la asistencia de la novia del mediático a la gala, que concurrió sin invitación.

Fue la misma Wagner, que es precandidata a diputada porteña por el espacio Aptitud Renovadora de Juan Pablo Chiesa, la que alimentó el rumor este miércoles. "No me hice el test aún”, contó al sitio Ciudad.

“Realmente no está en mis planes y no sé si sería una buena, soy muy joven y estoy encarando un proyecto político que me gustaría pulir mucho más y desarrollarme profesionalmente antes de siquiera pensar en un hijo”, comentó.