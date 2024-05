La participante, que ya es considerada la ganadora por Telefe, está cada vez más violenta. El refugio pide al animal y se lo niegan, mientras que en la Defensoría del Público cayeron más de 600 presentaciones contra el reality show. "Ya no sabemos qué hacer", alertaron Huellitas Perdidas.

Más de 600 denuncias recibió la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por los hechos de violencia de la participante Juliana Scaglione en la casa de Gran Hermano. Aunque aclararon que no pueden poner multas, sí advirtieron que, a mayor cantidad de denuncias, mayor visibilidad al reclamo. "Buscamos una reparación al derecho vulnerado", destacaron a C5N.com .

“ La Defensoría no tiene la potestad de sancionar y, aunque parezca raro, termina siendo mejor . Todo lo termina definiendo el rating, entonces es aritmético. Si, por ejemplo, yo pongo una mujer desnuda a las 12 del mediodía, eso me da 50 puntos de rating, pago la multa feliz ”, indicaron.

Furia Emmanuel Nicolás Bautista Gran Hermano 2024 Captura de pantalla

“Lo que hace la defensoría son mediaciones. Nosotros representamos a las audiencias, somos la voz de las audiencias de radio y TV ante los medios. Entonces, si recibimos reclamos por lo que fuere pasa por un proceso dentro del organismo donde se analiza el reclamo. Han llegado cosas descabelladas", agregaron.

"El análisis se hace desde diferentes puntos de vista y desde lo jurídico, porque la ley de servicios de comunicación audiovisual se cruza con un montón de legislaciones. A partir de eso, lo que hacemos es sentarnos con las autoridades del medio, con las personas que están involucradas en el reclamo del medio y buscamos una reparación al derecho vulnerado”, siguieron.

Coy hermana de Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Consultando si realmente sirve o no, entonces, hacer estas denuncias la respuesta fue que "sirve mucho la difusión en redes porque se produce una contradicción con los medios tradicionales, ya que al no conocer mucho qué hacemos suelen tener miedo, pero cuando nos conocen se dan cuenta de que es mucho más lo que tenemos para aportarles y trabajar juntos”.

Furia y el episodio con Arturo

La participante genera un nivel de violencia extrema con sus compañeros, pero además ya violentó al animal de la casa que fue traído del refugio Huellitas Perdidas, los cuales en su momento pidieron la devolución del animal a la producción, pero se les fue negada argumentando de que el animal está bien y que pueden verlo durante las 24 horas en DGO.

El refugio no paró de contactarse y de hacer diferentes manifestaciones en sus redes sociales, pero ninguna causo el efecto que esperaron. Esta semana, sin embargo, un nuevo caso de violencia animal alerto nuevamente a quienes cuidaron de Arturo.

IMG_3276.jpg Historia de instagram de Huellitas Perdidas Instagram

Furia le pego una patada al animal y, según argumentó, fue porque “está insufrible”, algo que Santiago Del Moro había comentado anteriormente: “Arturo necesita descargar energía, por eso háganlo jugar adentro de la casa, porque si bien lo sacan a pasear, va a tener energía acumulada, es muy joven”.

En tanto, desde el refugio dejaron un inquietante posteo: "Ya no sabemos qué hacer para que Arturo salga de la casa". Si bien este medio no se pudo contactar con gente del lugar, aseguran que el tema podría judicializarse en las próximas horas.

IMG_3277.jpg Post del refugio Instagram

Casualidad o no, después de este episodio, la participante más estratega de la casa está siendo mostrada constantemente besando, acariciando y levantando a Arturo en un gesto de excesivo amor, algo que se hace muy notorio que la llamaron para corregir el error.

Con un Telefe que cada vez está siendo más y más cuestionado por avalar la violencia de una participante que lleva muy bien su apodo porque no la pueden parar. “Si no me retiran la sanción de estar nominada hasta el final, cuando salga de acá voy a contar todo”, llegó a expresar como justificación.

Gran Hermano 2023 Laura Ubfal Juliana Scaglione Furia Bebé Reno Captura Telefe

El canal de la familia se transformó en el canal que avala la violencia televisada y el maltrato animal en un solo programa, pese a los pedidos en denuncias de los televidentes o mediante las redes sociales. Pero no soltarán a la gallina de los huevos de oro que les deja una altísima facturación semanal

El notable abandono de las autoridades gubernamentales para hacer el seguimiento se suma a lo que dijo Del Moro, al justificar que “esto es un reality, no es para educar”, algo que es un error, ya que podemos encontrar en la televisión abierta ciclos educativos desde toda índole en diferentes franjas ya sean médicos o culturales. Además, este formato no se transmite solo en el horario de protección únicamente, sino que en Directv las 24 horas y el Espiando la casa a las 16:30.

El rating comenzó a bajar de manera leve, pero bajó. Esta edición se convirtió en la más larga de la historia en Argentina y podemos incluir que en la más violenta.