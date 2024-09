¿Coy Scaglione al Cantando 2024? La hermana de Furia desmintió su presencia y luego lo puso en duda

La hermana de Furia, Coy Scaglione, fue convocada de manera oficial para el Cantando 2024 que se emitirá por América TV. Sin embargo, ella se ocupó de desmentirlo en sus redes sociales y luego eliminó la desmentida. ¿Participa o no?

La confirmación se hizo oficial y salió por redes sociales y otros programas, por ese motivo uno de los fanáticos la felicitó por la convocatoria: “Me ofrezco como niñera de Rubí (la gata) por vos al Cantando”. A lo que ella contestó que no iba a estar.

Coy Scaglione Redes sociales

“Gracias por eso, sos divina y es una gran oportunidad. Pero exigí mucho más de lo que me ofrecen y bueno no hay plata. Así que no hay Coy cantando”, indicó. Pero luego de unas horas, borró el tuit. ¿Es un mensaje de confirmación?