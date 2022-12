Cortaron la trasmisión de Gran Hermano por un hallazgo en el patio que puede destruir el ciclo

En cuanto los demás empezaron a preguntar sobre el misterioso hallazgo, las cámaras hicieron una toma distinta de la casa para disipar la atención sobre lo sucedido.

No es la primera vez que la producción del programa decide hacer cortes sobre el vivo o "sesgar" la transmisión. En la fiesta de la semana pasada, usuarios de redes sociales reportaron que entre las 20 y las 21 no se vio nada en Pluto TV. Una vez reanudado el vivo, apareció Daniela llorando, lo que indicaría que se desató alguna pelea que prefirieron no mostrar.

Julieta hizo la espontánea en Gran Hermano: a quién votó "Disney"

Esta vez fue Julieta quien se encargó de hacer la espontánea y le dio tres votos a Maxi y dos a Agustín. "Es como que siento que se quedó Dani no le gustó para nada y lo siento que está aislado. No me dolería para nada", dijo sobre Maxi. En cuanto a Frodo expresó: "Me tiene bastante cansadita el papel de estratega y me venga a dar miedo todo el tiempo. No me gusta ese juego y esas actitudes que tiene".

Ambos quedaron en placa. Es decir, que los votos de July sí fueron importantes para la placa parcial donde quedaron Romina, Maxi, Agustín, Nacho, Julieta y Marcos. Este jueves, uno de ellos será salvado por Thiago.