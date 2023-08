Conmoción por la muerte de una reconocida influencer de 14 años

La noticia fue difundida por la familia de la influecer en sus redes sociales Redes Sociales

En el texto agregaron: “Este desenlace fue completamente inesperado y nos ha dejado a todos en estado de shock. El fallecimiento de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor”.

“Durante este momento de inmenso dolor, pedimos privacidad mientras lamentamos esta pérdida abrumadora, ya que las circunstancias que rodearon la muerte de Claire y su hermano aún están bajo investigación”, aclararon y concluyeron: “Claire permanecerá para siempre en nuestros corazones, su ausencia dejó un vacío irremplazable que será sentido por todos los que la conocieron y la amaron”.

Quién era la instagramer Lil Tay

La instagramer Claire Eileen Qi Hope, conocida como Lil Tay era famosa por sus videos donde mostraba su ostentosa forma de vida. Hasta su fallecimiento, la adolescente tenía 3,3 millones de seguidores en Instagram.

Lil Tay se mostraba diciendo malas palabras, insultando a los transeúntes, o e incluso iniciando peleas mientras afirmaba ser la "lexer más joven del siglo".

En 2018 cuando se volvió viral con tan sólo 9 años al protagonizar varios videos en los que mostraba grandes cantidades de dinero sentada en autos lujosos.

Ese mismo año, se vio envuelta en una furiosa controversia en medio de acusaciones de que su padre abusaba de ella y su hermano la explotaba.

La última publicación de Lil Tay en Instagram en junio de 2018 Redes Sociales

Publicó por última vez en Instagram en junio de 2018, donde escribió: "X me cambiaste de verdad estuviste ahí para mí cuando todos querían que fallara, estabas ahí para darme consejos, estabas ahí. Como figura paterna, cuando yo no tengo uno, estabas aquí, FaceTimándome y llamándome durante horas cuando estoy de abajo, hace 3 horas anunciaste el evento de caridad que íbamos a lanzar, teníamos todo preparado, no puedo creer esto, el mal en el mundo, esto no es Adiós".

Su hermano Jason, de 21 años, había creado una página de GoFundMe en un intento por recaudar dinero para la adolescente, tras la denuncia de ambos por el abuso físico y mental contra su padre, Christopher Hope y su esposa, Hanee.

La rapera eliminó todas sus publicaciones en ese momento, en las redes sociales y escribió las palabras “ayúdame” en su historia de Instagram.