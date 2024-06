Catalina de Gran Hermano 2023 quedó apuntada tras la eliminación de Furia: "Dedicate a ser médica"

A través de sus historias de Instagram, Alfa compartió una captura de pantalla de Catalina hablando con LAM y arriba suyo una frase que era falsa. "Si Furia quiere trabajar conmigo, me va a tener que pedir disculpas de rodillas , la estrella acá soy yo, soy como Moria Casán , no quiero que se cuelgue de mi fama", expresaba la supuesta cita.

Ante esto, Walter Santiago dejó en claro su descontento y fue muy duro contra la santafesina: "La Reina de los Simios será esta ridícula, ¿estrella de qué? Dios". Con estas palabras, la comparó con el reciente lanzamiento de la película El Planeta de los Simios, algo que no sorprendió a nadie teniendo en cuenta de quién venía.

Catalina Gorostidi y Walter Santiago Alfa Gran Hermano 2023 Catalina se peleó con Alfa tras su primera eliminación de Gran Hermano 2023. Capturas Telefe

"Trabajo ya tenés, lo que no tenés es ganas de laburar. Si sos médica, dedicate a eso mami. Y dejá las cámaras que por el momento nadie te busca", concluyó el exparticipante de Gran Hermano 2022. Tras esto, fue citado por un portal en la red social X (ex Twitter) y la noticia llegó a Gorostidi, quien no tardó en destrozar a Alfa.

Walter Santiago Alfa contra Catalina Gorostidi Gran Hermano La increíble historia de Alfa contra Catalina. Captura Instagram

Mediante una publicación en X, Catalina señaló: "Alfa es una vieja de Facebook leyendo noticias falsas por dos minutos de cámara jajaja". De esta manera, se desató una nueva guerra entre los dos exhermanitos y parece ser un conflicto interminable en Telefe.

Catalina Gorostidi respuesta Walter Santiago Alfa Gran Hermano Catalina Gorostidi no le perdona ni media a Walter Santiago. X (ex Twitter)

