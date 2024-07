Catalina Gorostidi no aguantó más y le tiró con todo a Furia de Gran Hermano

La participante Catalina Gorostidi no toleró más el manejo de Juliana “Furia” Scaglione en los medios y opinó sin filtros del fin del contrato de Telefe con la jugadora. “A mí siempre el tiempo me da la razón y llegó mi momento”, disparó.

También habló sobre las actitudes dentro de la casa como fuera: "Se pensó que iba a tener mil millones de propuestas de trabajo, o sea, podés hacer lo que vos quieras que igual te van a llamar. No, acá hay que respetar a la gente que labura hace un montón de años”.

“Ella es una persona como yo que salió de un reality y si te querés mantener en los medios tenés que ser respetuosa, tenés que tratar bien a la gente, creo que se les fue de las manos a todos. El tiempo me terminó dando la razón de lo irrespetuosa, lo desubicada y lo flashera que es”, agregó.

Pero lejos de quedarse callada ante todo no tuvo pelos en la lengua: “Por algo la rajan de todos lados, por algo no está en ningún lado. Está en el stream de Alex. Yo de Gran Hermano, más allá de la experiencia, me llevo el cariño de un montón de gente y ella no".

El ganador de Gran Hermano 2023 puso en duda su continuidad en Telefe: "Veremos cómo seguimos..."

El cantante uruguayo Bautista Mascia puso en duda su continuidad en Telefe y podría tomar la misma decisión de Juliana "Furia" Scaglione, algo que llena de preocupación al canal teniendo en cuenta que el anterior campeón Marcos Ginocchio no estuvo presente durante ningún programa de esta edición.

Bautista Mascia Gran Hermano Captura de pantalla

En diálogo con el portal PrimiciasYa, a Bautista Mascia le preguntaron si podría seguir el camino de Furia con el canal y llamó mucho la atención con su contestación. "Es un tema que aún no lo toqué, mi relación está todo bien y sigo haciendo los programas de Telefe y ellos son flexibles. Veremos cómo seguimos trabajando juntos de ahora en más", señaló para la sorpresa de todos.

Luego, ingresando en la temática Juliana Scaglione, el campeón de Gran Hermano 2023-24 decidió defenderla. Primero que nada, hizo referencia a su personalidad: "Furia es una persona muy particular, muy plantada en sus pensamientos. Tiene una parte muy piola y una parte que por ahí puede llegar a incomodar. Tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas".