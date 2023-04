Ángel De Brito y una fuerte acusación a Nancy Pazos: "Te voy a llevar pañales".

"No entrecomilles algo que yo no dije Angelito si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podés soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos me nombras casi a diario. ¿Tanto me extrañas? ¿O te doy rating?", contestó la periodista.

Nancy Pazos Ángel de Brito pelea 1 Twitter

Luego se metió Yanina Latorre en una especie de defensa a su compañero: "¿Qué te pasa Nancy? ¿Qué problema tenes con la vida? ¡Te rajaron por mala compañera! Te gusta inventar. Te aborrezco como la mayoría de la gente".

Pero lo último fue una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que publicó Ángel. La misma detalla: “No sé si les interesa o es amiga. Pero ayer Nancy Pazos se cagó en el pasillo. Se ve que toma laxante y no llegó al baño”.

Nancy Pazos Ángel de Brito pelea Yanina Latorre Twitter

Y agrega: “Dejó unas gotitas en pasillo antes de subir la escalera. Las chicas de limpieza se negaban a limpiarlo. Pero bueno, lo tuvieron que hacer. Estaba con un vestido y bue, cosas que pasan”. A lo que el tuit decía: “Te voy a llevar pañales porque la caca se te escapa por todos lados”.

Chat De Brito Redes sociales

Ese chat es del 22 de marzo del corriente año y, a pesar de seguir publicada, no recibió ninguna sanción en las redes sociales.