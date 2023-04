Ángel de Brito cruzó sin piedad a Nancy Pazos: explotó un escándalo llenó de insultos e internas

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1645958114397569028 Nancy Pazos sobre Canosa y su relación con el Presidente: “es una despechada se imaginaba de Primera Dama”. pic.twitter.com/xyxt6CUeX0 — ANGEL (@AngeldebritoOk) April 12, 2023

Tras esto, comenzó una catarata de tweets en los que se dijeron de todo. La primera respuesta de Nancy Pazos fue: "No entrecomilles algo que yo no dije Angelito si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podes soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos me nombras casi a diario. ¿Tanto me extrañas? ¿O te doy rating?".

Ante este contraataque, el conductor de LAM señaló varias cosas, pero uno de sus tweets llamó más la atención: "Te rajé por pésima compañera, no dejaste nada". Esto luego fue confirmado por la panelista Yanina Latorre, quien eligió ser parte de la disputa.

Nancy Pazos Ángel de Brito pelea 1 Twitter

La justificación de Nancy Pazos sobre este tema fue debido a que Ángel de Brito "envidia las mujeres fuertes". Por eso, nuevamente recibió una dura respuesta del conductor: "Mentís diciendo que te fuiste. Nadie te banca por pésima compañera".

Nancy Pazos Ángel de Brito pelea 2 Twitter

Para finalizar, Yanina Latorre fue la encargada de lanzar el último dardo: "¿Qué te pasa Nancy? ¿Qué problema tenes con la vida? ¡Te rajaron por mala compañera! Te gusta inventar. Te aborrezco como la mayoría de la gente". De esta manera, todas las internas quedaron a la luz y se mostró el tenso clima que había en LAM.