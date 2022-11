Qué significa la letra de "Hayya Hayya", la canción oficial del Mundial Qatar 2022

Los temas son un emblema para cada Copa del Mundo, algunos ejemplos son "Waka Waka", creado por Shakira para el Sudádfica en 2010 o Ricky Martin y "La copa de la vida" de Francia en 1998.

La canción fue creada, escrita y cantada en inglés por los artistas Aisha, Afrobeats Davido y Trinidad Cardona.

En castellano, la letra del soundtrack oficial del Mundial Qatar 2022. La canción llama a los fanáticos a festejar juntos y que "el momento es ahora o nunca". La melodía es fresca e invita a bailar.

Quiero recorrer el camino en cada calle. Quiero jugar con el mundo a mis pies. visitar todas las discotecas y no perder el ritmo, eh, eh

Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana. Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora. Todo, todo va a salir bien. Cada mañana, no importa lo que pase. Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora. Voy a estar, voy a quedarme cada mañana, no importa lo que pase.

(estribillo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

No quiero esperar para siempre

(Yo, yo, yo, yo, yo)

Sabes que estamos mejor juntos

(Yo, yo, yo, yo, yo)

El momento es ahora o nunca

La vida puede tener altibajos, pero ¿qué puedes hacer, eh? Navegamos a través de todo la turbulencia y al calma, sí. Tenemos ese Rock & Roll, ese ritmo y el blues, sí, sí. Nunca estoy triste si estoy rockeando contigo.

Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora. Todo, todo va a salir bien. Cada mañana, no importa lo que pase. Lo prometo, lo prometo, te lo prometo ahora. Voy a estar, voy a quedarme cada mañana, no importa lo que pase.

(estribillo)

Sí, puedes montar tu propia ola, sí, puedes montarla de por vida Pero cada viaje es mejor cuando tienes el amor de tu lado.

(estribillo)

El momento es ahora o nunca Hayya, Hayya, Hayya

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack