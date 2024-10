Tras días de luchas, el Gobierno dio marcha atrás y el Hospital Bonaparte no cerrará sus puertas

En esa línea, agregó: “Frente a la disposición del Poder Ejecutivo de garantizar el funcionamiento pleno del hospital, de todos sus servicios y de todos los puestos de empleo, vamos a suspender las medidas de fuerza en el hospital pero vamos a mantener la marcha de salud para el día jueves”.

"El Bonaparte nos muestra el camino. Siempre sostuvimos que a un Gobierno que prioriza el déficit cero y no le importa el hambre de los niños y los jubilados, hay que confrontarlo. Luchar sirve, hay que resistir en la calle todas las políticas destructivas de este Gobierno”, concluyó.

toma del Hospital Mental Laura Bonaparte

La decisión ocurre luego de cuatro días de toma del hospital por parte de los trabajadores desde el momento en el que su director, Cristian Baldino, les informó la intención comunicada por el Gobierno de cerrar el centro de salud, con la clausura total del servicio de guardia y las internaciones del único hospital nacional con especialización en salud mental y adicciones en el que trabajan 612 profesionales.

La nueva decisión, que fue informada por el secretario de Acceso y Equidad en Salud, Pablo Enrique Bertoldi Hepburn, es la de reestructurar la institución garantizando la prestación de servicios con total normalidad y dar continuidad al personal a fin de cumplir con las misiones y funciones del organismo.

La medida de fuerza de ATE en rechazo al cierre del Hospital Bonaparte

En el Bonaparte hay actualmente 40 pacientes internados, quienes continuaron recibiendo atención por parte de los trabajadores durante los cuatro días que lleva la medida de fuerza. Además, en lo que va del año se recibieron 98 mil consultas y se atendió a más de 25 mil personas.

El sindicato había anunciado este lunes una medida de fuerza para este jueves en el hospital, la cual fue suspendida a partir de la decisión del Gobierno, aunque se mantiene la movilización en el marco del Día Mundial de la Salud Mental programada para este jueves.

"Le salvaron la vida a mi hija y hoy tiene una beca": la historia de una madre

Trabajadores y familiares de pacientes se sumaron a la convocatoria del abrazo simbólico al Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte para manifestarse contra el cierre total de la institución anunciado por el Gobierno.

Frente a ello, una de las tantas historias se destacó la de una mujer que recurrió a los servicios del nosocomio, ya que su hija sufrió crisis psiquiátricas y gracias al trabajo de los profesionales no solo pudo salir adelante, sino que también hoy la joven continúa si vida y hasta consiguió una beca universitaria.

“Yo soy antipolítica, pero la gente, los diputados, el Presidente, los de la Salud, tienen que pensar y entender que hay gente pobre con hijos con problemas de salud mental, hijos drogadictos, donde no tiene lugar donde acudir”, sostuvo en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo, relató lo que tuvo que vivir en primera persona por la historia de su hija: “Yo he recorrido un año entero en Capital y Provincia para encontrar un lugar hasta que logré que mi hija entrara acá. Ella tuvo dos intentos de pensamiento de suicidio. Y dos crisis psiquiátricas y acá la sacaron adelante. Hoy en la escuela es uno de los mejores promedios”.

En ese sentido, destacó que su hija logró obtener una beca en una facultad importantísima. “Si ella no hubiera tenido un tratamiento, capaz, hoy estaría en un cajón”, expresó crudamente. La mujer también remarcó que dicho hospital atiende “a chicos huérfanos que están en instituciones donde encuentran un pequeño espacio para que puedan charlar y contar lo que les pasa”.

“Esto no es un hospital que dicen ‘es tantos números y tal’, no. Es un hospital que cubre un lugar muy importante”, indicó y se preguntó: “Si esto se cierra, ¿a dónde van a ir? Piensen un poco. Son centros de salud mental, con cierta cantidad de gente y entiendan, por favor: Buenos Aires están desbordadas por la salud mental, no hay lugares en los hospitales. Yo la viví y recorrí, nadie me lo contó”.