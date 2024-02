En plena sesión preparatoria, el Senador formoseño, José Mayans cuestionó a la vicepresidenta, Victoria Villaruel, por la desaparición de la figura del expresidente. "No soy su viuda", respondió la titular de la Cámara Alta.

"¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner hicieron desaparecer del recinto?", expresó Mayans a Villarruel al cierre de su discurso por cuestiones de privilegio. "Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda, y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios, simplemente por esa razón", respondió la vicepresidenta.