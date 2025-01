Sandra Pettovello descartó su candidaturaa en las legislativas: "Yo vine a gestionar, no a hacer política"

"Javier no me lo va a pedir porque él piensa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien", aseguró la funcionaria.

El Gobierno volvió a intimar al PRO: "El que no quiere empujar la agenda, está invitado a no participar"

"Yo vine a gestionar, no a hacer política, no me interesa. Y Javier no me lo va a pedir porque él piensa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. El Presidente es bilardista", manifestó la funcionaria al ser consultada por una eventual candidatura en una extensa nota que le concedió a la periodista Liliana Franco en Ámbito.