Primer informe de gestión de Nicolás Posse: los perros de Javier Milei, la intensa actividad en redes y la dolarización

Entre las más de 1300 preguntas que le llegaron de parte de los bloques opositores al titular de ministros había consultas sobre las mascotas presidenciales, un punto que genera intriga especialmente en el ámbito de las redes y porque ante preguntas de la prensa el Gobierno no ha dado detalles precisos sobre el tema.

Los perros de Javier Milei

El senador del radicalismo por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, escribió en su pedido de informes: "En relación a los perros del señor presidente Milei y eventualmente otros animales que habitan la Residencia Presidencial de la Quinta de Olivos: a) ¿Están residiendo en forma habitual en la Quinta de Olivos? En su caso, ¿desde qué fecha? b) ¿Cuáles son las condiciones en las que viven? Detallando espacio destinado, cuidados ofrecidos, alimentación, sanidad y personal a cargo".

"c) De acuerdo a declaraciones que en su oportunidad vertió el señor Presidente a la prensa, los perros habían perdido sociabilidad a raíz de la pandemia y en ocasiones mordían. Cuál es el procedimiento que se ha adoptado para revertir esta situación, si aún ofrecen este riesgo, si requieren entrenamiento especial, si viven todos juntos o hubo que separarlos. d) Relacionado con la anterior, cuál es el personal asignado al cuidado, alimentación, limpieza de espacios, etcétera; y si tienen especialización en el tema", inquirió el radical.

En ese sentido, el informe de Posse incluyó una respuesta que llegó de parte de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

"La Secretaría General de la Presidencia de la Nación informa que las mascotas del Presidente residen en un área específica de la Residencia Presidencial de Olivos, donde reciben los cuidados necesarios, siguiendo las mismas prácticas que han tenido las mascotas de anteriores presidentes", indicó la oficina de la hermana del mandatario nacional.

Además, señaló que "se realizó un acondicionamiento del Sector de Casa Sustentable para ser utilizado como caniles".

"Cabe destacar que no se otorgan prerrogativas de seguridad para las mascotas y no se cuenta con personal exclusivo asignado para el cuidado de los perros. Respecto a los gastos de manutención, no son sufragados con fondos del Tesoro Nacional", aclaró.

La activa participación de Javier Milei en redes sociales

El senador de Unión por la Patria Eduardo "Wado" de Pedro cuestionó las "expresiones o reproducciones indecorosas, irrespetuosas, ofensivas y agraviantes efectuadas por el presidente de la Nación, Javier Milei" en redes.

"¿Cómo se decidió que la información oficial trascienda mediante likes del Presidente a publicaciones de terceros en redes sociales en horas de la madrugada? ¿Cuál es el objetivo de compartir publicaciones en las que se degrada a las personas con discapacidad o se mofa de aberraciones como la pedofilia? ¿Cuándo va a cesar la reiterada violación por parte de la Presidencia de la Nación de la Ley de Acceso a la Información Pública y la normativa vigente en términos de transparencia?", remarcó De Pedro.

También respondió la Secretaría General de Presidencia de forma breve: "Desde la Secretaría General de la Presidencia de la Nación se hace saber que desde esta Secretaría da efectivo cumplimiento a los términos establecidos en la Ley N° 27.275 (de Acceso a la Información Pública)".

Entre las preguntas apareció la designación de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa.

"La designación fue de acuerdo a las normas vigentes y según los requisitos establecidos para ese cargo", informó Posse en base a una respuesta del Ministerio de Defensa, que lidera Luis Petri.

Dolarización o canasta de monedas

El senador de la Unión Cívica Radical Pablo Blanco consultó por la dolarización, un tema que fue mencionado tanto en campaña como en los primeros meses de gobierno por el presidente Milei.

"¿Como prevé el Gobierno implementar eventualmente una 'dolarización', a la que también en varias oportunidades mencionó el Ministro de Economía y el Presidente, teniendo en cuenta las previsiones taxativas que contempla la Constitución Nacional en su artículo 75, incisos 6, 11 y 19 y, también, en su artículo 126?", fue la pregunta del senador radical.

"El Ministerio de Economía especifica que la dolarización de la economía no está en la agenda económica, pero sí la libre competencia de monedas vigente como fase final para el proceso iniciado en diciembre con el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central", fue la respuesta.

Blanco consultó sobre las "características específicas" que tiene la política de competencia de monedas. "¿Cuáles son las condiciones que el Gobierno considera necesarias para implementar esta política?", fue la pregunta.

"El Ministerio de Economía informa que este régimen de 'competencia de monedas' requiere un marco macroeconómico disciplinado que incentiva a la autoridad monetaria a mantener la estabilidad del valor del Peso y evitar así la emisión monetaria y consecuente inflación persistente que ha caracterizado a la economía argentina de los últimos veinte años", sostuvo Posse.

"En este sentido, las condiciones necesarias para implementar el régimen basado en la libre competencia de monedas son, principalmente, el superávit fiscal, la acumulación de reservas internaciones y la reducción de los pasivos remunerados del Banco Central a niveles sustentables y el saneamiento de su hoja de balance. Estas condiciones permitirán reducir la tasa de inflación y mantener la competitividad del tipo de cambio oficial, permitiendo avanzar con una liberalización paulatina y unificación del mercado de cambios", añadió el jefe de Gabinete en su respuesta.