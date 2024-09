Patricia Bullrich desmintió que la Policía gaseó a una nena pese a las imágenes que la contradicen

"Estuvimos frente a una situación que sabíamos que iba a explotar la violencia en el momento en que explotó", explicó en comunicación telefónica con el periodista Eduardo Feinmann, quien le indicó que los efectivos le tiraron gas a una menor, tal como se vio en las imágenes que se viralizaron.

Patricia Bullrich y Luis Rollé

Bullrich aseguró que "nadie gaseó a una nena" y se justificó: "Eso no es gasear a una nena. La Policía está avanzando y lo que hace es poner atrás a la nena y está tirando gases contra aquellos que habían tirado una bala".

Sin embargo, el periodista insistió con la acusación: "No, hay un oficial que apunta a la nena y a la mamá". "Eso es querer poner a la Policía en un lugar en el que no está. La Policía está todo el día en tensión frente a los intentos permanentes de violencia que sufre", respondió la titular de la cartera de Seguridad.

Además se desligó de la circulación de un video con el que se intentó manipular el hecho de que la menor fue rociada con gas: "El Ministerio de Seguridad de la Nación no envió ningún video a nadie. El tuit que yo mandé lo que hace es describir una situación respecto a la irresponsabilidad de la madre y de ninguna manera nosotros hicimos ningún tipo de operación".

Con esto se refirió al mensaje que escribió en la red social X luego de la fuerte represión, con el que criticó a la madre de la nena: "La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable".

Pero el periodista retrucó esta afirmación y la descolocó: "¿Sabe quién mandó el video? Alejandro Rollé, su jefe de Policía". Luego de permanecer en silencio, la ministra que atinó a contestar: "Eso me lo acabo de enterar en este momento".

"Nosotros no vamos a ir contra la Policía, aunque le pida mi renuncia a Milei, a quien sea. No tengo ningún problema de quedarme o no quedarme, a esta altura de mi vida me importa poco", concluyó.