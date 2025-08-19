19 de agosto de 2025 Inicio
Otra renunciar en el Gobierno: se fue el director de Estadísticas de Condiciones de Vida del INDEC

Guillermo Manzano dejará su cargo a comienzos de septiembre. Desde el organismo explicaron que los motivos son “diferencias de criterios y de gestión de equipos”.

Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), presentó su renuncia y dejará el organismo en los primeros días de septiembre. Su salida ocurre justo cuando el organismo discute la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) con ponderaciones actualizadas.

De manera oficial, el organismo atribuyó la dimisión a “diferencias de criterio y de gestión de equipos”, asegurando que los motivos son personales y que no guardan relación con la producción estadística.

Sin embargo, la reconstrucción que hizo este medio apunta a un episodio de fricción entre Manzano y el propio titular del INDEC, Marco Lavagna, que incluyó un intercambio de insultos. El detonante habría sido el resultado insatisfactorio de una encuesta sobre condiciones financieras.

“Esto no tiene nada que ver con las nuevas canastas de pobreza”, remarcaron altas fuentes del instituto, en medio de versiones que vinculaban la salida del funcionario con ese proceso.

Manzano, que ocupaba un puesto central en la estructura ya que de su dirección dependen las mediciones de pobreza y empleo, había ingresado al INDEC durante la gestión de Jorge Todesca bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Con el cambio de Gobierno supo sostenerse en el cargo durante la administración del Frente de Todos y también bajo el actual gobierno libertario, que decidió mantener a Lavagna al frente del organismo.

