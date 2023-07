Máximo Kirchner: "Si la plata que prestó el FMI a Macri tenía otro destino, el gasoducto ya hubiese estado hecho"

Luego, en esta línea, cargó contra el FMI debido a la falta de "exigencia" hacia la gestión anterior. "No era necesario tomar el crédito y menos en las condiciones en las que se tomó y menos con la displicencia con la que el FMI lo dio, sin ningún tipo de exigencia. El daño es tremendo. No sólo dejamos de ganar, sino que tenemos que pagar. No se le puso ninguna condición a Macri a la hora de prestar plata. Se hizo todo mal", enfatizó.

También cuestionó a la directora gerente del Fondo: "El FMI no se hace cargo y quieren presionar a la Argentina. Somos muchos los que no estamos de acuerdo con la imposición violenta de Georgieva".

Noticia en desarrollo.-