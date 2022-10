Máximo Kirchner, sobre las Elecciones 2023: "No creo que Cristina Kirchner sea candidata"

Máximo Kirchner afirmó que "no cree" que Cristina Kirchner vaya a ser candidata presidencial en 2023.

El diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner , evaluó las posibilidades de las principales figuras del peronismo para encabezar fórmulas en las elecciones presidenciales de 2023 y manifestó que "no cree" que la vicepresidenta Cristina Kirchner vaya a ser candidata a presidenta .

"El peronismo no tiene candidatos para 2023", consideró. "Bueno, Alberto creo que ha dicho que sí, por lo que he leído Massa ha dicho que no y creo que Cristina tampoco va a ser", afirmó.

Sobre la participación de su madre, Máximo sostuvo que "el desgaste es muy grande en una presidencia y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho incluso el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata en 2019 y seguramente iba a ganar".

"Ese ataque formidable sobre su figura en los medios de comunicación, incluso de integrantes del Frente de Todos, la llevó a tomar una decisión que a mi entender siempre fue equivocada. Pero bueno, finalmente en términos reales se ganó, que era lo que había que hacer. Por capacidad, Cristina le lleva unos cuantos cuerpos de distancia a los demás", concluyó el legislador.