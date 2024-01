Maximiliano Pullaro dijo sentirse "dolido" por el gobierno de Milei: "tenía expectativas"

"Me duele que un gobierno en el cual yo tenía expectativas de que iba a centrarse en los gastos superfluos para corregir el déficit fiscal; y que se iba a ocupar de la desigualdad en el reparto de los recursos y subsidios en tarifas, por ejemplo, quiera gravar a la industria que genera trabajo en mi provincia", expresó el dirigente.



El exministro de seguridad provincial se mostró muy molesto y afirmó que el Ejecutivo Nacional no entiende la realidad del "ADN del interior productivo" y que "está mal" que le aumenten los impuestos al maíz y al trigo. "Si alguien cree que las exportadoras se van a quedar con esa pérdida se equivoca: se lo van a trasladar a los productores que son quienes invierten en maquinarias, herramientas, porque quieren que les rinda más su campo. Y no son grandes propietarios de grandes extensiones, hablamos de 60, 70 u 80 hectáreas", se explayó.



En su discurso, Pullaro afirmó conocer "gente que hoy tiene 200 ó 300 empleados y empezó hace 30 años con una autógena, con una soldadora; torneros que arrancaron con lo básico y hoy tienen fábricas, empresas, y están exportando. Esas empresas invirtieron en tecnología; les pagaron a ingenieros para innovar, apostando a la ciencia y a la tecnología, y hoy son grandes empresarios. ¿Por qué los vamos a sacar de la cancha o les vamos a hacer perder competitividad?. Eso no está bien”, consideró.



"Si tengo que quedar solo en esa discusión, me voy a quedar solo. Pero no nos vamos a entregar, porque siempre vamos a defender a la producción que, en definitiva, es defender una Argentina distinta, la Argentina en la cual yo creo”, aseveró, desafiante, Pullaro.



Kicillof llamó a Pullaro y se puso a disposición: trabajarán en conjunto en materia de seguridad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llamó a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para ponerse a disposición y solidarizarse por las amenazas recibidas en los últimos días. Además acordaron que trabajarán en conjunto en materia de seguridad luego de que se detectaran "conexiones" entre bandas de distintos distritos.

Incluso ambos mandatarios se mantendrán en contacto “para abordar cuestiones relacionadas tanto con la seguridad como demás problemáticas en común".

"El equipo del Ministerio de Seguridad bonaerense está colaborando con la provincia de Santa Fe y en varios hechos de la provincia de Buenos Aires se logran establecer conexiones con bandas que operan desde Rosario", señalaron fuentes cercanas del distrito bonaerense a Télam.

En ese contexto, desde la gobernación de Kicillof remarcaron la importancia de "poder siempre coordinar los trabajos para que no se trunquen en los cambios de jurisdicciones y la burocracia no arruine las investigaciones".