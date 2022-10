Massa, sobre su futuro político y su familia: "Me pidieron no seguir en política"

"Cuando fue la última crisis, que termina con el Gobierno decidiendo unificar los ministerios económicos y yo haciéndome cargo, en casa hubo un combate fuerte. Básicamente con mis hijos. Con Malena menos, porque es de mi palo. Espalda con espalda es nuestra consigna de vida. Mili y Toto (Milagros y Tomás, sus hijos) me lo plantearon más, no les gustó mucho. Tratamos de que ellos vivan lo menos condicionados posible por lo que hacemos nosotros" , contó Massa en una entrevista con radio Vorterix.

#ParenLaMano Completo - 21/10 | Vorterix

"Fue una discusión extensa en casa. Después, cuando pasó lo de los tiros que no salieron contra Cristina (Kirchner), fue peor todavía, porque eso genera la sensación de que te puede pasar a vos", reconoció el funcionario.

Aunque en ningún momento mencionó la posibilidad de ser candidato en 2023 ni de renunciar a serlo, Massa explicó que en el seno familiar existe "una presión para que hagamos cosas menos expuestas, de en algún momento mirar más desde afuera" el mundo de la política. Además, confesó haberse perdido muchos momentos importantes junto a sus hijos por cuestiones de la política.

"No sé si el tema es retirarse o no retirarse. En mi casa el planteo es: 'Elijamos un momento para tener algo de vida familiar'. Cuando estábamos en Tigre era una cosa más local, los actos eran a 30 cuadras de casa. Acá un día me levanto y me tengo que ir a Estados Unidos", ejemplificó el ministro.