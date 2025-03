Leandro Santoro, a horas del cierre de listas: "No doy nada por sentado, va a ser una elección peleada"

El candidato a legislador por "Es ahora Buenos Aires" sentó las bases de su plataforma electoral y no dejó dudas a la hora de vaticinar un resultado: "No soy triunfalista, pero tenemos que recuperar a la Ciudad", expresó.

es ahora buenos aires El peronismo porteño inscribió ante la justicia electoral la alianza Es Ahora Buenos Aires con la que va a disputar las elecciones del 18 de mayo.

Además, agregó: "Todo el mundo reconoce que nosotros venimos laburando hace mucho tiempo corriendo la Ciudad. Sabemos de lo que hablamos. Estudiamos, recorrimos los 48 barrios, estuve en todas las líneas de subte, de todos los hospitales de la ciudad recorrí buena parte de los colegios públicos. Desde el año pasado hay un movimiento ciudadano de gente que de verdad quiere por primera vez, en mucho tiempo disputarle el poder a la derecha de la ciudad de Buenos Aires".

En el mismo sentido, habló de la candidatura del vocero presidencial, Manuel Adorni quien seguiría cumpliendo su rol en el Estado y al mismo tiempo buscará una banca en la Legislatura porteña: "A mí no me preocupa, si él puede cumplir las dos funciones, me parece que tiene todo el derecho a cumplir la función de vocero hasta que suba como legislador porteño. Sí me parecería mal que sea candidato testimonial, pero para opinar sobre eso hay que esperar a ver qué opina él", aseguró.

En cuanto a las posibilidad que muchos candidatos a legislador porteño sean testimoniales, Santoro opinó: "Lo que está en juego es la ciudad de Buenos Aires. Yo soy porteño de alma vivía acá acá creo a mis hijas. Acá tengo mis amigos, quiero defender esta Ciudad y me parece que por más que muchos digan que es un cargo menor el de legislador porteño, para los que vivimos en esta Ciudad es una responsabilidad enorme, es un orgullo representar a las vecinas y a los vecinos. Entonces, de ninguna manera voy a permanecer pasivo frente a la ruptura del contrato electoral".

Finalmente, concluyó: "Creo que va a ser una campaña que en algún momento se van a nacionalizar porque hay figuras que tienen peso específico nacional como el caso de Adorni. Y además nosotros venimos viendo desde hace mucho tiempo que hay una una lógica compartida entre el PRO y La Libertad Avanza. En realidad todo ese bloque de derecha o ese bloque de negocios muchas veces juega parecido en el Congreso y eso tiene que ver con lo que nos pasa a los porteños".