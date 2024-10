La libertaria Lourdes Arrieta ratificó su voto en contra del veto de Javier Milei: "A favor del pueblo y los estudiantes"

Consultada por el periodista de C5N Lautaro Maislin sobre cómo sería su voto, Arrieta sostuvo que será " a favor del pueblo, a favor de los estudiantes " y destacó que " el pueblo se ha manifestado, los jóvenes, inclusive los mismos profesores , mal pagos muchas veces, y exigen no solamente que realmente se pueda financiar, no desfinanciar la universidad pública, sino también una auditoria de calidad".

Respecto a su salida del bloque de La Libertad Avanza, tras el escándalo desatado por la visita a represores de la dictadura en la cárcel de Ezeiza, indicó estar segura de la decisión. "No me arrepiento de haberme ido, estoy firme en mis convicciones y eso es lo que me mantiene en pie", comentó.

En ese sentido, se refirió a sus excompañeros de bloque: "La mayoría tiene que votar a favor de algo que no ha pregonado en campaña, no tienen la libertad, que por ejemplo tengo yo, de plantarme en cualquier medio, de poner la cara. Para ellos la bajada de línea es no digas tal cosa, no hables en tal medio".

"Creo que en algún momento, si esto no se ordena y si no le da las libertades individuales a sus legisladores para que puedan accionar inclusive en sus propias provincias, se termina de disolver La Libertad Avanza, como espacio, no solamente como bloque", pronosticó.

Sobre su vínculo con Javier Milei, expresó "no estar decepcionada", pero consideró que "está mal rodeado, creo que lo están obligando a tomar medidas, que lo están obligando a cometer traspiés que van en contra a lo que pregonamos en campaña".

Entonces recordó las propuestas del Presidente en la campaña electoral: "Nunca se habló de que se iba a desfinanciar la universidad pública o que se iba a cerrar, lo que si se habló era de un sistema de vouchers". "Se habló de un arancel a extranjeros. Incluso Javier (Milei) dijo en un debate que la motosierra no la iba a aplicar para los jubilados. Sin embargo, hoy en día, hay adultos mayores que pagan 200, 300 mil pesos en farmacia, que no les alcanza la mínima que realmente están en una situación de abandono", cuestionó.