La interna PRO–LLA suma tensión en CABA y enfría el armado provincial

“No hay vínculo, no hay alianzas por distritos, no hay nada”, es la fotografía que describen en el PRO sobre el estado de situación que transitan con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones de medio término. Las negociaciones se fueron enfriando, acompañadas por denuncias cruzadas de ambos bandos, que tiene como eje principal el quiebre en la ciudad de Buenos Aires. Los amarillos repiten la misma frase: “No llegamos a un acuerdo por Karina”. Con el desafío del armado bonaerense por delante, representantes de los dos lados salieron esta semana a desligarse de las responsabilidades por la falta de síntesis, acompañado de movimientos que hoy generan más preguntas que respuestas.

En la misma línea se expresó el vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni, quien aseguró que "solo LLA le puede ganar al kirchnerismo", al enfatizar que “el PRO ha quedado sin fuerzas y ha perdido identidad original”.

Al igual que su jefe político, el vocero presidencial salió a defender el rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a partir de las reiteradas críticas del PRO que la ubican como la responsable de trabar los acuerdos. En el armado porteño amarillo describen como “áspera y picante” la campaña en curso, a la que ven “más tomada por los nombres propios y los fuegos artificiales que por ejes de las propuestas para los porteños”.

En este esquema, apuntan directamente a Karina Milei, no solo por el desenlace, sino por la estrategia electoral que viene desplegando hace tiempo para desterrar a los amarillos de su bastión electoral. La encargada de limar la gestión porteña es la presidenta del bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, parte del núcleo duro de la hermana del Presidente, quien no solo opera en la esfera pública, sino también en la falta de acompañamiento en proyectos claves de la Legislatura porteña como fue el caso del Presupuesto.

Más PRO que nunca pic.twitter.com/GBBzlN1CN3 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 4, 2025

En la discusión sobre el funcionamiento del triángulo de hierro y la toma de decisiones, en el PRO marcan una clara distinción entre el rol de Milei y el de Karina, ya que advierten que “todos los deseos de acuerdo con el PRO expresados varias veces por el Presidente, los recogió su hermana y los guardó en un cajón”.

Sobre este punto, hacen especial hincapié en la disputa porteña: “Hay un ataque permanente e injustificado a la ciudad de Buenos Aires. Parece que para Karina Milei es más importante la Ciudad que ir y darle la pelea a feudos como Formosa, La Rioja, Santiago del Estero”.

Se enfría la Provincia de Buenos Aires

Quien salió a enfriar los dichos de Milei por una posible alianza en la PBA fue el propio Mauricio Macri, quien aclaró públicamente que por el momento no hay acuerdo en territorio bonaerense. El líder del PRO mantiene una activa agenda pública, con el objetivo de posicionar a Silvia Lospennato en los comicios del 18 de mayo.

Parte del PRO considera que lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires es solo una muestra de la fotografía a nivel nacional: “Hubo 7 distritos en donde no hubo acuerdo. No tiene que ver la CABA, sino una decisión política de LLA de no acordar”.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, si bien Milei destacó esta semana los encuentros y las fotos que tienen como protagonistas a dirigentes como Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, en el PRO subrayan que “está suspendida toda conversación por un acuerdo en PBA”.

“No esperen una definición pronto porque no la va a haber”, aclaran desde el entorno de un integrante de la mesa de negociación. Cerca del líder del PRO descartan la posibilidad de que se concrete algún salto de los propios a las filas violetas: “Es un mito instalado por LLA que no tiene pie ni cabeza”.