Javier Milei junto a Laura Richardson en Ushuaia: "Veo con preocupación que Occidente corre peligro"

"No queriamos dejar de aprovechar la ocasión para darle una bienvenida a Laura Richardson", comenzó el presidente con la lectura de su discrso, al que le agregó las definciones: "Hoy nos encontramos para monitorear los avances de esta base naval conjunta".

Haciendo un repaso de las relaciones entre los dos países "mas alá de los vaivenes políticos de los distintos giobiernos", Milei expresó "veo con preocpación que Occidente corre peligro por no haber abrazado las ideas de nuestros padres fundadores".

En el párrafo más sobresaliente de su discurso, Milei aseguró que "Mucho gobiernos de todo signo político se han llenado la boc halndo de soberania pero no han hecho nada por ella. No han hecho nada para impedir que el narcotráfico desembarque en nuestro continente, ni para aislar al terrorismo. Estamos convencidos de que la soberania no se defiende con dcursos rimbombantes sino con ealianzas estrategicas como la que estamos poniendo en valo.

Y remató: "Esperemos que estos primeros pasos sean el comienzo de una relacion especial entre las dos naciones"

El presidente viajó con una comitiva reducida integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri; y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

El tema clave del encuentro será el accionar de la base espacial china instalada en la Patagonia que opera bajo el permanente monitoreo de Beijing.

La la funcionaria de la administración de Joe Biden se encuentra en la Patagonia cumpliendo una de las actividades de su abultada agenda. Richardson llegó al país el martes 2 de abril, en su tercera visita a la Argentina, para cumplir con una abultada agenda. El miércoles hizo oficial la transferencia de un nuevo avión Hércules C-130H a la Fuerza Aérea tras una reunión con Petri, y luego, fue recibida por Nicolás Posse y una delegación de funcionarios.

Una senadora cuestionó la ausencia de Milei en el homenaje por Malvinas

La senadora de Unión por la Patria Cristina López cuestionó que el presidente Javier Milei viaje hacia Ushuaia para reunirse con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, y no lo haya hecho para rendirle homenaje a los soldados caídos durante la Guerra en Malvinas.

"Javier Milei no vino a Tierra del Fuego a honrar a nuestros héroes en Malvinas. Tampoco envió funcionarios a las Vigilias y Actos en Ushuaia y Río Grande. 48 horas después el admirador de Margaret Thatcher llega a la capital de Malvinas a reunirse con la Jefa del Comando Sur de EE.UU", expuso en su cuenta de X (ex Twitter).

En tal sentido, la representante de la provincia patagónica expuso su rechazo a la visita de la militar estadounidense: "Junto a organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos repudio la presencia de Laura Richardson en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por formar parte de los ejercicios militares junto al Reino Unido en NUESTRAS MALVINAS".

Por lo pronto, el jefe de Estado partirá esta tarde hacia Tierra del Fuego para mantener un encuentro con la general del ejército de Estados Unidos. "Mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos. Mis dos aliados son Estados Unidos e Israel y soy consistente en ello", aseguró el mandatario en una entrevista en CNN en Español.